محمد بن زايد يحضر العرس الجماعي لأبناء البحارنة

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الاستقبال بمناسبة العرس الجماعي لأبناء البحارنة، الذي أقيم عصر الأربعاء في فندق روتانا بارك بأبوظبي.



وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة متمنياً لهم حياة سعيدة وهانئة.



من جانبهم عبر العرسان وأهاليهم عن فرحتهم وسعادتهم بحضور ومشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأفراحهم، واحتفالهم بهذه المناسبة مقدمين شكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة الكريمة من سموه.



وتخلل حفل الاستقبال، الذي حضره عدد من المسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العرسان، عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.