حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية ماليزيا

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد الأربعاء، معالي حنيفة حاجي أمان وزير خارجية ماليزيا، والوفد المرافق المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.



حضر المقابلة، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام التشريفات والضيافة.