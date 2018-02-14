محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران زفاف نجل جمعة البواردي الفلاسي

الشارقة 24 – وام:



حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جانب سموهما سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الفريق ركن جمعة بن أحمد البواردي الفلاسي لمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حميد عبيد بالحاي المنصوري.



وحضر الحفل، الذي أقيم عصر الأربعاء في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين وأقارب العروسين.



وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والدي العروسين وباركا الزواج وتمنيا للعروسين حياة سعيدة ومستقرة .