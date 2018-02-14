محمد بن زايد يتفقد مركز خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة

الشارقة 24 – وام:



اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".



واستمع سموه خلال زيارته اليوم لمنصة "تم" في ياس مول إلى شرح حول آلية عمل المنظومة في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، في إمارة أبوظبي وإنجاز معاملاتهم.



وأكد سموه خلال حديثه مع موظفي منظومة "تم" أن ما يميز الحكومات العصرية أنها تستبق توقعات المتعاملين بخدمات مبتكرة ونوعية ومتكاملة ذات مرونة عالية تخدم البيئة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع في الدولة.