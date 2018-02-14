حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير شؤون خارجية كوستاريكا

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد الأربعاء، معالي مانويل غونساليس سانس وزير الشؤون الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا الذي يزور البلاد حالياً، يرافقه سعادة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير كوستاريكا لدى الدولة.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة - خلال اللقاء الذي تناول الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون القائم لما فيه مصلحة الطرفين، بوزير الشؤون الخارجية والعبادة الكوستاريكي.. مشيداً سموه بالعلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.