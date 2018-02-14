انطلاق أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية - البيلاروسية

الشارقة 24 – وام:



بدأت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة أبوظبي أعمال لجنة المشاورات السياسية الثالثة الإماراتية - البيلاروسية .



ترأس الجانب الإماراتي سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في حين ترأس الجانب البيلاروسي أندريه دابكيوناس نائب وزير الخارجية البيلاروسي.



وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحـقيق المصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.