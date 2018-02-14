الهلال الأحمر يوزع آلاف السلال الغذائية على سكان "حيس" باليمن

الشارقة 24 – وام:



وزع الهلال الأحمر الإماراتي وبدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية آلاف السلال الغذائية على سكان مديرية حيس بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية.



وجاء توزيع السلال الغذائية على سكان مديرية حيس ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.



وقال راشد الخاطري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على سكان المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن وأهالي مديرية حيس يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم الشعب اليمني الشقيق، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعملية توزيع هذه المساعدات على الأشقاء اليمنيين ورفع المعاناة عنهم.