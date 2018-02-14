سفارة الدولة في مدريد تنظم مشروعاً ثقافياً إماراتياً في "قرطبة" الإسبانية

الشارقة 24 – وام:



نظمت سفارة الدولة في مدريد بالتعاون مع "البيت العربي" التابع لوزارة الخارجية الإسبانية، مشروعاً ثقافياً إماراتياً، تضمن عرض مجموعة أفلام إماراتية بعد ترجمتها إلى اللغة الإسبانية في مقر "البيت العربي" بقرطبة خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري.



وتعتبر هذه الأفلام بمثابة فرصة حقيقية وجيدة لنشر وتقديم السينما الإماراتية إلى الجمهور الإسباني وإبراز التطور الكبير الذي يشهده الفن السابع وتطور بعض الصناعات الثقافية في دولة الإمارات، والتي نجحت بشكل كبير في احتلال مكانة متميزة في مشهد الفن والثقافة العالمية.



وجاء تقديم مجموعة أفلام إماراتية إلى الجمهور الإسباني بلغته الأصل، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي تنظمها سفارة الدولة في مدريد، لتقديمها في أكثر من مدينة إسبانية.



وتضم سلسلة الأفلام التي يتم عرضها حاليا في مدينة قرطبة الإسبانية فيلم "حجاب" للمخرجة الإمارتية نهلة الفهد والمخرج السوري مازن خيرات والمخرج البريطاني أوفيديو سالازار، وفيلمي "حمامة" و"سماء قريبة" للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، وفيلم "دار الحي" للمخرج الإماراتي علي مصطفى، إلى جانب فيلم "ناني" للمخرج البريطاني بول جيمس الذي اعتمد فيه على فكرة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان كمحاولة جديدة لكشف حياة المربيات البريطانيات في الإمارات.