أبوظبي تستضيف "المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة" مايو المقبل

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، تستضيف أبوظبي يومي 8 و9 من شهر مايو المقبل، "المؤتمر العالمي للأقليات المسلمة: الفرص والتحديات"، بمشاركة دولية وإسلامية واسعة.



ويأتي المؤتمر الذي يجمع أكثر من 400 من قادة ورموز الأقليات المسلمة في أكثر من 130 دولة، حرصاً من رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة الحضارية على نشر ثقافة السلم والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات، ومساھمة منھا في تحصين أبناء الأقليات المسلمة من تيارات العنف والتطرف، ودفاعاً عن حقوق ھذه الأقليات الدينية والثقافية وفق المواثيق والمعاھدات الدولية.



وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الأهمية الكبيرة للحدث ذي البعد العالمي والذي يأتي في إطار المبادرات التي ترعاها دولة الإمارات والتي تخدم الإنسانية جمعاء.