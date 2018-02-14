قافلة إغاثية من الهلال الأحمر الإماراتي إلى "أبين" اليمنية

الشارقة 24 – وام:

سير الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى محافظة أبين استجابة لنداء السلطة المحلية في المحافظة بعد ارتفاع أعداد النازحين فيها من تعز والحديدة.

تضمنت المساعدات أغذية ومواد أساسية توفر الاحتياجات الضرورية للأسر لإعانتها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة.

وتأتي القافلة كمرحلة ثانية استهدفت 1500 أسرة نازحة من محافظتي تعز والحديدة شردتهم حرب ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال مسؤولون في أبين إن المساعدات الإماراتية السخية تساهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن والتخفيف من معاناة أبنائه وتحسين الوضع المعيشي جراء السياسة التدميرية للميليشيات الحوثية الإيرانية.

وأشادوا بما تقدمه الإمارات من مساعدات وهي سباقة دائما في تلبية النداءات العاجلة التي تطلقها السلطات في العديد من المناطق المحررة في اليمن.

وأعرب النازحون عن شكرهم وامتنانهم للإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر.