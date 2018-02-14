وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل السفيرة الأميركية

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي، الأربعاء، باربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية التي قدمت للسلام على معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجالات التعاون الدفاعي والعسكري ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.

وثمن معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الدور الذي قامت به باربارا أ ليف خلال عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، فيما أعربت السفيرة الأميركية عن خالص شكرها وتقديرها لما حظيت به من تعاون طوال فترة عملها في دولة الإمارات مما ساهم في أداء مهمتها بنجاح.