لجنة بالوطني الاتحادي تعتمد تقريرها بشأن "سياسة تطوير البنية التحتية"

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقريرها بشأن موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية.

ترأس اجتماع اللجنة سعادة خليفة سهيـل المزروعي بحضور أعضاء اللجنة سعادة: أحمـد محمد الحمـودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع ومحمد بن كردوس العامري وسعيـد خلفان الكعبي ومطـر حمد الشامسـي.

وقال سعادة خليفة سهيـل المزروعــي إن اللجنة اعتمدت تقريرها بشأن موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية بعد أن أدخلت التعديلات المناسبة على التقرير وتوصيات الموضوع حيث سيتم رفع التقرير إلى المجلس لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.