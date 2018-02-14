سيف بن زايد يلتقي أمين عام "الإنتربول"

الشارقة 24 – وام:



التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة الداخلية والمنظمة العالمية كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية.

حضر اللقاء العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.