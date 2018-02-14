ولي عهد رأس الخيمة يفتتح فعالية "الابتكار في الخدمات المجتمعية"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بمنطقة الغيل في رأس الخيمة، فعالية الابتكار في الخدمات المجتمعية لوزارة تنمية المجتمع تزامنا مع شهر الإمارات للابتكار.

وأطلق سموه خلال الافتتاح الذي أقيم في مركز شباب الغيل مبادرة الجمعيات التعاونية المتنقلة التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع جمعية القوات المسلحة التعاونية، وتهدف إلى إيصال المواد الاستهلاكية إلى أفراد المجتمع القاطنين في المناطق النامية حيث استهدفت الجمعيات التعاونية المتنقلة الثلاث كلا من منطقة أذن والساعدي والغيل في إمارة رأس الخيمة، كمرحلة أولية حيث يستطيع القاطنون في المناطق المذكورة الاتصال بالجمعية التعاونية المتنقلة وطلب احتياجاتهم الاستهلاكية لتصلهم بأسرع وقت وبأسعار تنافسية.

ويأتي إطلاق الجمعيات التعاونية المتنقلة إيمانا من وزارة تنمية المجتمع وجمعية القوات المسلحة التعاونية بأهمية تطوير الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع وتسهيل عملية الوصول إليها لتترجم بذلك رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات وتحقيقا لأجندة الدولة الوطنية 2021.

وصاحب الإطلاق فعاليات وورش ترفيهية وتعليمية للأسر وأطفالهم كورشة الروبوتات ومعرض حي لابتكار الشباب المنتسبين في مراكز الشباب بإمارة رأس الخيمة، ومختبر حب الاستطلاع الموجه للأطفال، والذي يهدف إلى إجراء تجارب فيزيائية وعلمية بطريقة مرحة وجاذبة للأطفال.