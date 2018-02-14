سيف بن زايد يدشن "نظام عين المشاريع" بوزارة الداخلية

الشارقة 24 – وام:

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظام عين المشاريع iProject الذكي، وبحضور الفريق سيف الشعفار وكيل الوزارة وعدد من الضباط.

ويهدف النظام الذي طوره مكتب إدارة المشاريع والخدمات المشتركة في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية المتخصصة إلى تعزيز التعلم المؤسسي في مجال إدارة المشاريع، ويعنى بإدارة كافة المشاريع الاستراتيجية والتطويرية للمؤسسة بصورة إلكترونية تتوافق مع سعي وزارة الداخلية لاستخدام أفضل التطبيقات الابتكارية على نحو يسهم في تعزيز العمل المؤسسي.

كما من شأن هذا النظام إحداث نقلة حضارية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع على مستوى القطاعات والقيادات الشرطية، ويعزز من دور التطبيقات الذكية في خدمة العمل الشرطي، وتسريع عملية تنفيذ المشاريع واختصار الزمن والجهد في هذه العملية الحيوية.