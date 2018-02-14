ناقشوا القضايا المشتركة

قرقاش يبحث مع وزيرين أردني وبريطاني الأوضاع الإقليمية والدولية

  • الأربعاء 14, فبراير 2018 في 2:12 ص
  • معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال لقائه الصفدي
    معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال لقائه الصفدي
  • معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال لقائه الوزير البريطاني
    معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال لقائه الوزير البريطاني
Next Previous
بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقائه بشكل منفصل في الكويت الثلاثاء، مع كل من أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، وأليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، يوم الثلاثاء، أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي عقد يوم الثلاثاء، في إطار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

وتناول اللقاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وذلك على هامش الاجتماع نفسه.

وتناول اللقاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.