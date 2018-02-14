قرقاش يبحث مع وزيرين أردني وبريطاني الأوضاع الإقليمية والدولية

الشارقة 24 – وام:



التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، يوم الثلاثاء، أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني.



جاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي عقد يوم الثلاثاء، في إطار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.



وتناول اللقاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وذلك على هامش الاجتماع نفسه.



وتناول اللقاء، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.