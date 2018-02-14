أبوظبي تستضيف الدورة العاشرة للمنتدى العمراني العالمي 2020

الشارقة 24 – وام:



اختتمت الثلاثاء فعاليات المنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة 2018 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة وفد من الجهات الحكومية من إمارة أبوظبي، ممثلة بدائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة أبوظبي للمعارض ودائرة الثقافة والسياحة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.



وقال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في كلمته التي ألقاها خلال مراسم حفل الإعلان عن استضافة إمارة أبوظبي للدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة 2020 في ختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2018 في كوالالمبور، إن استضافة أبوظبي للدورة العاشرة للمنتدى تعزز مكانتها عالمياً باعتبارها رائدة في مجالات التطوير العمراني والتنمية المستدامة لاسيما وأن المنتدى سيكون الأول من نوعه في المنطقة.