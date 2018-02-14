عبد الله بن زايد يلتقي مديرة اليونيسكو

الشارقة 24 – وام:



التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي أودري أزولاي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة "يونيسكو"، على هامش الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي أختتمت الثلاثاء.



تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسكو بمجالات التربية والعلوم والثقافة واستعراض نشاطات المنظمة المختلفة.