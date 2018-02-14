محمد بن راشد يزور "دبي 10 X" ويوجه بسرعة تنفيذ مشاريعها

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات ماضية في مسيرتها لتكون أكثر دول العالم تقدماً وابتكاراً... مشدداً على أن الحكومة تضع سعادة المواطن والمقيم والزائر أولوية في مشاريعها وخدماتها كافة.



جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنصة مبادرة "دبي 10 X" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي الأحد واختتمت الثلاثاء.



واستمع سموه إلى شرح عن المبادرة التي أطلقت كجزء من فعاليات الدورة الخامسة من القمة التي تهدف إلى أن تطبق دبي اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات.