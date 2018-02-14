مدير عام اليونسكو: التعليم والابتكار يرسمان ملامح المستقبل

الشارقة 24 – وام:



بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحدثت معالي أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو في اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات، وضمن جلسة بعنوان "ما هو مستقبل العالم في ظل المعرفة الجماعية" عن أهمية التعليم والابتكار لرسم ملامح الغد في حياة الإنسانية.



حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.