رئيس مجلس النواب المصري يستقبل سفير الدولة بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:



استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري بمقر المجلس في القاهرة، سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية .



وأكد الدكتور علي عبد العال خلال اللقاء أن مواقف دولة الإمارات النبيلة والمؤيدة والمساندة لتطلعات الشعب المصري، نابعة من قناعة صادقة وراسخة لدى أبناء دولة الإمارات في استمرار دعم جمهورية مصر العربية.



وأشاد رئيس مجلس النواب المصري بالتوافق في الرؤى والتنسيق في المواقف بين الإمارات ومصر لمواجهة التحديات المتعددة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن.