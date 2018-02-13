سيف بن زايد يزور جناح متحف المستقبل بقمة الحكومات

الشارقة 24 – وام:



زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الثلاثاء، جناح متحف المستقبل ومنصة ابتكارات الحكومات الخلاقة في القمة العالمية للحكومات .



رافق سموه معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.



واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح عن المتحف وفكرته وتاريخ نشأته وكيف شكل مبادرة فريدة من نوعها أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بغرض استكشاف مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.