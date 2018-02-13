الإمارات للفضاء تطلق مشروع القمر الصناعي "مزن سات "

الشارقة 24 – وام:



أكدت وكالة الإمارات للفضاء، أن مشروع تطوير القمر الصناعي "مزن سات" لدراسة الغلاف الجوي للأرض، الذي أعلنت إطلاقه بالتعاون مع "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" و"الجامعة الأميركية في رأس الخيمة"، يأتي في إطار أهدافها الاستراتيجية في تنمية المقدرات الوطنية وتعزيز أنشطة البحث العلمي وتنظيم أنشطة القطاع الفضائي الوطني.



وسيقوم الطلبة في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بتصميم وبناء "مزن سات" لاستخدامه في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان في شتى أنحاء دولة الإمارات مستفيدين من المرافق والمخابر العلمية المتطورة في معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.



وأوضحت الوكالة أنه سيجري إطلاق القمر الصناعي في العام 2019 من قبل "وكالة استكشاف الفضاء اليابانية" من أحد المواقع التي تديرها في اليابان نظراً للوزن الخفيف لمثل هذا النوع من الأقمار الصناعية التي تزن عادة أكثر من كيلوجرام واحد بقليل مما يتيح إمكانية إطلاقه كحمولة إضافية ضمن عمليات إطلاق لطرف ثالث وبتكاليف منخفضة نسبياً.