محمد بن زايد يستقبل مديرة "اليونيسكو"

الشارقة 24 – وام:



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلس المرحوم محمد خلف المزروعي بأبوظبي، الدكتورة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو".



جرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة - استعراض عدد من القضايا التربوية والتعليمية والثقافية ودور المنظمة الدولية في دعم البرامج والمشاريع التي تستهدف الحفاظ على التراث والتاريخ الإنساني حول العالم.



وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرات ومشاريع اليونيسكو الخاصة بالتعليم والثقافة والحفاظ على التراث الإنساني العالمي، وكل ما من شأنه أن يعزز جهود المنظمة ويحقق غاياتها وأهدافها النبيلة خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح والسلام بين الأمم والشعوب.