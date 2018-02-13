عبد الله بن زايد: الإمارات حققت إنجازاً كبيراً بقطاع التعليم

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات جلسة حملت عنوان "كيف نجعل نظامنا التعليمي يخدم وظائف المستقبل".



وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، خلال الجلسة، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً كبيراً في قطاع التعليم مقارنة بعمرها اليافع الذي يتجاوز العقود الأربعة بسنوات قليلة مقارنة مع دول وأنظمة عالمية أسست قبل قرون.



وأشار سموه إلى أن التوجه الراهن للقيادة الرشيدة.. العمل على تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يدخل في جميع الخطط الاستراتيجية للدولة وفي مقدمتها "رؤية الإمارات 2021" وأجندتها الوطنية.



حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.



وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن "معايير اليوم لم تعد مقياساً لتقدمنا في المجال التعليمي، ولا تتماشى مع طموحات دولة الإمارات.. نحن اليوم بصدد تطبيق الأنظمة التعليمية المتقدمة التي توهل أبناء الإمارات للمنافسة العالمية، ليصبحوا رواداً في تصدير العلوم.