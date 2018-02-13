عودة الحياة الطبيعية لمديرية حيس بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية

الشارقة 24 – وام:



بدعم وإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي.. تواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها على الساحل الغربي لليمن بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في تحرير مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حيث تعيش "حيس" أسبوعها الأول بعد التحرير وعودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المدينة الاستراتيجية بعد تمكن المقاومة اليمنية من تأمين الأطراف الغربية والشرقية للمدينة .



وترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" عودة الحياة بشكل طبيعي إلى مديرية حيس بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وعودة البسمة والأمل إلى المواطنين اليمنيين بعد معاناتهم جراء الممارسات الإرهابية الحوثية .



وتشهد مديرية حيس حالياً انتشار وحدات أمنية في معظم أرجاء المدينة بهدف تأمينها، كما تواصل فرق الألغام إزالة شبكات الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الإيرانية .



وقال مصدر بالمقاومة اليمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن قوات الشرعية المسنودة من طيران القوات المسلحة الإماراتية ضمن التحالف العربي، تستعد لشن حملات تمشيط واسعة للمزارع والمناطق التي تتخذها جيوب المليشيا أوكاراً لها .



من جانب آخر يستمر الذراع الإنساني لدولة الإمارات بجهوده الحثيثة الإغاثية للمساهمة في تطبيع الحياة في مدينتي حيس والخوخة مع تواصل توزيع السلال الغذائية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي للمواطنين.



وعبر أهالي مديرية حيس عن سعادتهم الغامرة بتحرير المديرية من الميليشيات الحوثية الإيرانية، متوجهين بالشكر لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما قدم أهالي المدينة شكرهم للدور البارز لدولة الإمارات، على الدعم الكبير الذي تقدمة عسكرياً وإنسانياً من تحرير وثم تطبيع الحياة في مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة .