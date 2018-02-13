محمد بن راشد يكرم الفائزين بجوائز القمة العالمية للحكومات

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن صناعة مستقبل البشرية تتطلب الارتقاء بالعمل الحكومي عالمياً عبر ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز العلوم المتقدمة ومهارات المستقبل في القطاعات كافة وفي نفوس الأجيال القادمة التي ستقود المرحلة المقبلة من رحلة البشرية إلى المستقبل.



جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بجائزة "ابتكارات الحكومات الخلاقة"، و"تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل"، في حفل تكريم الفائزين بجوائز القمة العالمية للحكومات، في ختام أعمال القمة بدورتها السادسة التي تم تنظيمها برعاية سموه في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل".



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الاحتفاء بالمبتكرين من الجهات والأفراد وطلاب الجامعات يجسد توجهاتنا لإلهام المبدعين حول العالم، وتعزيز جهودهم في تطوير الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل، ويعكس رسالتنا من تنظيم القمة العالمية للحكومات التي تمثل منارة إشعاع حضاري، ومنصة لصناعة المستقبل الذي نريد تمكين الإنسانية من متطلباته وأدواته منذ اليوم.