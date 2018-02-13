سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الليتواني

الشارقة 24 – وام:



التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إيميتس ميسيوناس وزير داخلية جمهورية ليتوانيا، والوفد المرافق وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في دبي.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.



حضر اللقاء العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.