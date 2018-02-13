"رحمه" توزع الهدايا على مرضى السرطان بالمخيم الإماراتي الأردني

الشارقة 24 – وام:

قام وفد من جمعية رعاية مرضى السرطان "رحمه" الإماراتية برئاسة الدكتورة نوره جمال السويدي المدير العام للجمعية، بزيارة للمخيم الإماراتي الأردني مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية بهدف زيادة تثقيف اللاجئين السوريين في المخيم بأمراض السرطان ومساعدة المصابين بمرضى السرطان من سكان المخيم.

وسلطت الدكتورة خلال الزيارة التي تأتي ضمن حملة وطنية أطلقتها "رحمه" مؤخراً .. الضوء على مرض السرطان وأهمية التوعية بأمراض السرطان ومسبباته والوقاية منه فيما قامت المديرة والوفد المرافق لها بتوزيع الهدايا والألبسة والبطانيات على المصابين لمؤازرة المرضى والوقوف إلى جانبهم فيما التقى الوفد بمدير المخيم سعادة مبارك محمد الخييلي ونائبه وأعضاء من فريق الإغاثة الإماراتي.