محمد بن راشد يشهد الاختبارات الأولية لوحدات التنقل ذاتية القيادة

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الاختبارات الأولية لوحدات التنقّل ذاتية القيادة الأولى من نوعها على مستوى العالم، التي تقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتشغيلها بالتعاون مع شركة "نكست فيوتشر ترانسبورتيشن" الأميركية، وتعد إحدى مبادرات الهيئة مع مسرعات دبي المستقبل تطبيقاً لاتفاقية التعاون بين الجانبين.



حضر اختبارات وحدات التنقّل ذاتية القيادة والتي جرت هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات.



وقد تم تصميم وحدات التنقّل ذاتية القيادة لقطع مسافات قصيرة ومتوسطة في مسارات معينة ومحددة، وذلك باقتران الوحدات مع بعضها خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية، وانفصالها عن بعضها البعض بناءً على وجهات الركاب خلال 5 ثوان، حيث تستخدم وحدات التنقل ذاتية القيادة كاميرات وتقنية الكهروميكانيكية للقيام بعمليات الاقتران والانفصال، ويمكن تفعيل هذه الخاصية أثناء الحركة دون الحاجة إلى التوقف.