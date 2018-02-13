محمد بن راشد يستقبل مدير عام منظمة التجارة العالمية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فندق النسيم بمدينة جميرا، الثلاثاء، السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية "WTO"، الذي يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

وقد تبادل سموه والضيف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، الحديث حول الحركة التجارية العالمية والوضع الاقتصادي العالمي، وسبل تعزيز التبادلات التجارية بين الدول والحفاظ على القوانين والأنظمة التي تحمي المصالح والعلاقات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة والعلاقات البينية فيما بينهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.