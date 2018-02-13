الإمارات تشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" بالكويت

الشارقة 24 - وام:

ترأّس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة إلى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" بدولة الكويت، الذي استعرض النجاح الكبير للتحالف الدولي في هزيمة "داعش" وتقلص وجود هذه الجماعة الإرهابية إلى جيوب صغيرة.

كما تناول الاجتماع طبيعة التحدي الذي يلي الانتصار العسكري وضرورة خلق الظروف المطلوبة لعودة اللاجئين وعودة الخدمات وتنظيف المنطقة من الألغام فيما أشار إلى ضرورة تحرك الملف السياسي في سوريا.

وشكر الدكتور أنور قرقاش في كلمته دولة الكويت لاستضافتها هذا الاجتماع المهم مؤكّداً التزام دولة الإمارات بالتحالف ضد "داعش"، مشددا على أن هذا الالتزام يعبّر عن قناعة الإمارات بضرورة التصدي لخطر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى طبيعة التحدي في المرحلة القادمة وضرورة التصدي للفكر المتطرف والإرهابي وأن دولة الإمارات شريك صلب وملتزم في التصدي لخطاب الكراهية والإرهاب مستعرضا معاليه جهود الإمارات في هذا الصدد.

وعبّر معاليه عن دعم الإمارات لجهود الحكومة العراقية في هذا الملف وضرورة مكافحة محاولات استنساخ "داعش" في مناطق أُخرى يسعى التنظيم إلى استغلال ظروفها.