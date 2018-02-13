محمد بن راشد يستقبل المديرة العامة لـ "اليونسكو"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي، على هامش القمة العالمية للحكومات، الثلاثاء، السيدة أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، التي تشارك في أعمال القمة.

وقد رحب سموه بالمسؤولة الدولية بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واستعرض معها سموه عدداً من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقوم بها "اليونسكو"، في قطاعات التراث والعلوم والتعليم والثقافة في مختلف دول ومناطق العالم خاصة في دول العالم الثالث.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور البناء الذي تضطلع به "اليونسكو" لجهة تشجيع وتعزيز مبادرات التعليم للأطفال المحرومين، وتحسين أوضاع المنشآت المدرسية والتعليمية وتأهيلها إلى جانب دورها في حماية التراث الإنساني والحفاظ عليه من الاندثار جراء الحروب أو الإهمال أو العوامل الطبيعية.