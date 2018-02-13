"الهلال" يوزع آلاف الحقائب على طلاب مدارس الخوخة في اليمن

الشارقة 24 – وام:

بدعم ومساندة من القوات المسلحة الإماراتية، وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي آلاف الحقائب، إضافة إلى المستلزمات المدرسية على طلاب وطالبات مدارس مديرية الخوخة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، وذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق، وجهودها المبذولة لدعم العملية التعليمية ومساعدة الطلاب على مواصلة التعليم والارتقاء بمخرجاته.

وجاءت الحقائب والمستلزمات المدرسية في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن.

وقال راشد الخاطري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، إن توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية، الثلاثاء، على طلاب مدارس الخوخة يؤكد اهتمام دولة الإمارات بتحسين العملية التعليمية في اليمن، وذلك بتوجيهات مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وحرص سموه الدائم على تقديم المساعدات وإغاثة الأشقاء في اليمن.