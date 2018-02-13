"الوطني للأرصاد" والمعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية بمصر يوقعان اتفاقية تعاون

الشارقة 24 – وام:

وقع المركز الوطني للأرصاد والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في جمهورية مصر العربية، الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والبحثي في مجال الزلازل الذي يعد أحد متطلبات الحفاظ على التنمية المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات الزلزالية على مدار الساعة للمساهمة في رفع قدرات شبكات رصد الزلازل ومراقبة النشاط الزلزالي على حدود شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً منطقة البحر الأحمر ومواكبة التطورات والمستجدات العلمية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك تبادل المنشورات والدوريات العلمية في مجال الزلازل، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المشتركة وخاصه التي تهدف إلى الحد من مخاطر الزلازل حال حدوثها.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز سبل التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات بينهما، وصولاً إلى إنشاء قاعدة معلومات وبيانات مشتركة خاصة بالنشاط الزلزالي في بلديهما وعلى الجزيرة العربية مما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.