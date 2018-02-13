محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي، الثلاثاء، معالي جاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا الذي يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات.

ورحب سموه بالضيف وتبادل معه الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إيجاد آليات جديدة لتعزيز جسور التعاون خاصة في قطاعات الثقافة والسياحة والاستثمار، وأشاد رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا بالمستوى العالمي للتقدم الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات، مشيراً إلى البنية التحتية التي وصفها بالعالمية المواصفات والمعايير، منوها بالمشهد الحضاري والإنساني الذي يميز مجتمع الإمارات المتنوع الثقافات والأعراق.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.