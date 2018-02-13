عمار النعيمي يوجه بصرف 600 ألف درهم للأرامل والمطلقات المسجلات بـ "حميد الخيرية"

الشارقة 24:

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية بصرف المكرمة المالية وقيمتها 600 ألف درهم للأرامل والمطلقات والمسجلات في المؤسسة، على أن يبدأ تسليمها فوراً للمستفيدات منها، وذلك بمناسبة شفاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ونجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي مكرمة سمو ولي عهد عجمان في إطار التخفيف من معاناة تلك الفئة من أجل إسعادهم وإدخال الفرحة على نفوسهم والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وإزالة معوقات الحياة التي تواجههم، في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم ولأسرهم على أن تشمل جميع المطلقات والأرامل في إمارة عجمان.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المديرة العامة للمؤسسة أن تحقيق السعادة الأسرية تتطلب تكاتف الجهود الاجتماعية نحو تحقيق هذا الهدف عبر عمل مؤسسي فاعل.