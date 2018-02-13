"خليفة الإنسانية" توزع أجهزة حاسب على 1230 طالباً وطالبة

الشارقة 24 – وام:

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ضمن مبادرتها التعليمية "المساعدات العينية للطلبة للعام الدراسي 2017 - 2018"، أجهزة حاسب "لابتوب وآيباد" على 1230 طالباً وطالبة في التعليم العالي في جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتماد عام 2018 عام زايد، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بصياغة مبادرات تجسد إرثه الإنساني داخل وخارج الدولة.

نفذت مؤسسة خليفة الإنسانية هذه المبادرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ويعد بنك دبي الإسلامي من الداعمين المهمين لبرنامجها التعليمي.