سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجر

الشارقة 24 – وام:



قدم سعادة عبد الحميد عبد الفتاح كاظم الملا أوراق اعتماده إلى يانوش أدير رئيس جمهورية المجر سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى المجر، وذلك في القصر الرئاسي في بودابست.

ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس المجري وتمنياتهم له وللشعب المجري المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس المجري سعادة السفير أطيب تحياته وأمنياته بالصحة والسعادة إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.