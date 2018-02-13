سفير الدولة في مقديشو يلتقي وزير التجارة والصناعة الصومالي

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال، الإثنين، معالي محمد عبدي حاير ماريي وزير التجارة والصناعة الصومالي الجديد، وذلك في مقر سفارة الدولة في مقديشو.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات والصومال وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وقدم سعادة السفير التهنئة لمعالي وزير التجارة والصناعة الصومالي الجديد على توليه منصبه الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد.