الرميثي يثمن جهود الإذاعة في تعزيز مسيرة الأمن والأمان

الشارقة 24 – وام:



أعرب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به الإذاعات المحلية في تعزيز الوعي الأمني في رسالة صوتية تبث الثلاثاء عبر13 إذاعة في الإمارات، تزامناً مع اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير من كل عام.

وأشاد معاليه بجهود الإذاعة في تعزيز مسيرة الأمن والأمان والمساهمة في نشر التوعية عبر برامجها وفعالياتها المختلفة ودورها في إيصال رسائل هادفة ومشرفة لمجتمعنا.

وتوجه بالشكر والتقدير للإذاعات على دورها وتعاونها المثمر في تحقيق أهداف وتطلعات شرطة أبوظبي في تعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع وترسيخ مفهوم الوقاية من الجريمة، ضمن مسؤولية وتعاون مشترك ومتابعة الجهود التطويرية للعمل الشرطي والأمني.

وأكد فرع الإذاعة بإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي الحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الإعلامية وتكثيف التعاون معها، لتعزيز التوعية المجتمعية وإيصال رسائل هادفة للجمهور.