عبد الله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في كوستاريكا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مانويل غونزاليس سانز وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات وتطوير التعاون مع كوستاريكا.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا وآليات تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.