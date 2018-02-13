عبد الله بن زايد يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، على هامش القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمدير عام منظمة الصحة العالمية، واستعرض معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة العالمية في إطار اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم القطاع الصحي والتنسيق مع الجهود العالمية في مساعدة ومد يد العون للآخرين في الدول الفقيرة، والمساهمة في التخفيف عن معاناة الشعوب لاسيما في مناطق الأزمات والكوارث.

كما استعرض الجانبان، أهمية دعم الجهود الدولية وتكثيف تعاونها في التصدي للمخاطر الصحية التي تهدد المجتمعات الفقيرة في المنطقة والعالم.

وتطرق اللقاء، إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الأعمال الإنسانية والتنموية وبرامجها التي تنفذها في عدد من الدول والحملات التي تستهدف الحد من انتشار الأمراض والقضاء عليها.