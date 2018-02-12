عبد الله بن زايد يلتقي حاكم مقاطعة الكيبك الكندية السابق

عبد الله بن زايد لدى استقباله حاكم مقاطعة الكيبك الكندية السابق

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جون شاريه حاكم مقاطعة الكيبك الكندية السابق الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال اللقاء، استعراض مجمل القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضايا التجارية في المنطقة.

حضر اللقاء، سعادة مصبح الكعبي رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الكندي.