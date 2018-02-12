مجلس سيدات أبوظبي ينظم حملة توعوية لريادة الأعمال

الشارقة 24 – وام:

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، عن انطلاق فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال في أبوظبي التي تقام تحت شعار "مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي"، ممثلة في عدد من المبادرات والبرامج، وذلك ضمن مبادرات المجلس في عام زايد 2018 الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه المجلس أمس الأحد، في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور سعادة مريم الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وسعادة ريد حمد الشرياني الظاهري، وسعادة الدكتورة هدى المطروشي، وسعادة علياء المزروعي عضوات الهيئة التنفيذية للمجلس، والسيدة شفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد من ممثلي جامعة زايد وجامعة أبوظبي، ومؤسسة التنمية الأسرية وشركة أبوظبي للإعلام وكليات التقنية العليا.

وقالت سعادة مريم الرميثي، إن الحملة الرابعة تحظي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي انطلاقاً من التوجه الاقتصادي الاستراتيجي للدولة ولإمارة أبوظبي ومستقبل التنمية الاقتصادي في عالم التحولات المتسارعة نحو الذكاء الصناعي والتقنية المتقدمة ونظم المعلومات والتي ترسم مستقبلاً جديداً للإنسان.

وأشارت إلى أنه في ظل بروز نماذج إدارة الأعمال الجديدة كان من الضروري لمجلس سيدات الأعمال أن يبادر بتوعية رائدات وسيدات الأعمال بالتغييرات الكبيرة التي تجري الآن وتزداد تقدما في المستقبل، مما جعل دولة الإمارات تتجه إلى تبني نهج الإبداع والابتكار والذكاء الصناعي والذي تتنافس الدول لإحراز الصدارة فيه في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

ولفتت إلى أن الحملة التوعوية الرابعة تأتي بانطلاق جديد نحو "مستقبل ريادة الأعمال في الاقتصاد الرقمي" لتركز على تشجيع ودفع قطاع الأعمال نحو الإبداع والابتكار والتجديد والتطوير المستمر تفاعلا مع الحاضر واستثمارا للمستقبل المشرق.