عهود الرومي: التحالف العالمي للسعادة مساهمة إماراتية للتغيير بالعمل الحكومي

الشارقة 24 – وام:

شددت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، على أن التحالف العالمي للسعادة الذي أطلق اليوم الإثنين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يمثل مساهمة نوعية لدولة الإمارات في قيادة التغيير الإيجابي في العمل الحكومي عالمياً.

وقالت عهود الرومي خلال الاجتماع الأول لأعضاء التحالف الدولي الذي عقد ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، إن هذه المبادرة الدولية الأولى من نوعها تؤكد التزام دولة الإمارات بإرساء نهج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى تحقيق السعادة المستدامة للمجتمعات والارتقاء بمستويات جودة الحياة فيها.

وأضافت أن تحقيق السعادة يمثل تحديا جوهرياً أمام الحكومات ويتطلب إيجاد صيغة تعاون دولي تسهم في دعم الجهود لتحويل العالم إلى مكان أفضل، مؤكدة أن التحالف العالمي للسعادة يمثل خطوة مهمة في هذا المجال.

حضر الاجتماع أعضاء التحالف العالمي للسعادة، وهم كل من معالي ماريا مانويل ايتاو ماركيز وزيرة شؤون الرئاسة والتحديث الإداري في البرتغال، ومعالي أولغا مارتا سانشيز أوفيدا وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، ومعالي دورين أبايف وزير الإعلام والاتصال في كازاخستان، ومعالي ألينكا سميركولج وزير التنمية والمشاريع الاستراتيجية والتناغم المجتمعي في سلوفينيا، ومعالي فرانسيسكو غوزمان - أورتيز رئيس الديوان الرئاسة في المكسيك.

وأكد ممثلو الدول الأعضاء في التحالف العالمي للسعادة، أن إطلاق هذه المبادرة من دولة الإمارات يمنح المجلس ثقة ومصداقية عالمية نظراً لريادتها في مأسسة السعادة وتطوير نموذج العمل الحكومي ليتبنى تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع هدفا وغاية أسمى.