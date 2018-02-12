الجابر يلتقي رؤساء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، على هامش القمة العالمية للحكومات، رؤساء وممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وناقش معهم دور الإعلام المحوري في نشر الوعي والتعريف بالمستجدات، وتسليط الضوء على التوجهات الجديدة في الأنظمة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز التطور الإيجابي.

ورحب معاليه بممثلي وكالات الأنباء والإعلاميين، مؤكداً لهم أن القيادة في دولة الإمارات تشجع الدور المهم والمحوري للإعلام في نشر المعرفة والوعي والارتقاء بالمجتمعات، وشكر لهم مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات التي كرست لنفسها مكانة راسخة كمنصة لاستشراف المستقبل والارتقاء بالأداء الحكومي، وتكثيف التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة لتحسين حياة المجتمعات، وتبادل الخبرات والمعرفة، موضحاً أن القمة أرست أسساً متينة لثقافة التفكير والتخطيط المستقبلي، وتعزيز مفاهيم استدامة الأعمال لبناء مستقبل أفضل.

وقال معاليه، إن القيادة في دولة الإمارات تكرس كافة الجهود لبناء مرحلة جديدة في المستقبل من خلال تكريس الفكر الاستباقي، وعدم انتظار تحديات المستقبل لمواجهتها وإنما العمل من الآن على صنع المستقبل وبنائه وإيجاد الحلول التي تضمن بقاء دولة الإمارات في المقدمة.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات بنت نهضتها على ركائز وأسس صلبة أرساها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأنها ماضية في ظل القيادة الرشيدة بالسير على نهجه في التشبث بالثوابت والقيم الوطنية التي تركز على الحق والخير والتسامح والانفتاح والشفافية والعمل الإيجابي، وتعزيز وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي لما فيه خير الإنسانية.