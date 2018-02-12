محمد بن زايد يستقبل الفائزين في بطولتين للجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البحر اليوم، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الفائزين في بطولة الخدمة الوطنية الأولى للجوجيتسو، وفي بطولة محمد بن زايد ال نهيان الثانية للجوجيتسو يرافقهم اعضاء اللجنة المنظمة وقادة وضباط التشكيلات والوحدات الفائزة في مسابقات البطولتين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الفائزين في مسابقات البطولتين، وتمنياً لهم تحقيق المراكز المتقدمة ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف هذه الرياضة التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية والبناء الجسدي والذهني لدى منتسبي القوات المسلحة.

وتأتي إقامة هاتين البطولتين في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير مستوى اللياقة البدنية، وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية.

وأعرب اللاعبون، عن سعادتهم بلقاء سموهما، مؤكدين عزمهم مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى أفضل المستويات في اللياقة البدنية والرياضية والروح الجرأة القتالية.