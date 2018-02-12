رئيس البنك الدولي: محمد بن راشد ومحمد بن زايد من أصحاب الرؤى التي تغير وجه العالم

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جلسة رئيسية بعنوان "دور الحكومات في بناء رأس المال البشري"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي وتحدث فيها معالي جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.

وأكد كيم خلال كلمته، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائدان من أصحاب الرؤى التي تغير وجه العالم، وأشاد بجهود دولة الإمارات واستثمارها في العنصر البشري وهو الاستثمار الذي يترابط بشكل وثيق مع سياسات تحسين الاقتصاد وجودة الحياة، مثنياً على رؤية القيادة الإماراتية التي تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للأمم وتحرص على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال والعلوم المتقدمة.

حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وتحدث رئيس البنك الدولي عن دور الحكومات في بناء رأس المال البشري، وقال إن الاستثمار في البشر هو الأهم من بين أنواع الاستثمار الأخرى وإن أموراً كثيرة ومستجدات طرأت على واقع التكنولوجيا وثمة أسئلة كثيرة عما إذا كان التنافس سيكون متاحا أمام الدول الأقل تنمية ودخلا.

وأشار كيم إلى أن أسواق العمل ستشهد تغيرات كبيرة حيث سيكون لدينا فجوة عمالة تقدر بنحو 300 مليون شخص في العام 2050 نتيجة دخول 450 مليون شخص إلى أسواق العمل ومغادرة 150 مليونا بينما سيحتاج العالم بحلول العام 2020 إلى 139 مليون وظيفة تزيد في العام 2030 إلى 180 مليون وظيفة.

وأكد جيم يونغ كيم، أن التحدي لا يقتصر على عدد الوظائف التي يحتاجها العالم بل يشمل جودة الحياة بعد أن يصبح الانترنت متاحا لثمانية مليارات شخص، مشيراً إلى أن المقارنة لن تكون بين أجر إنسان وآخر بل بين ما يمكن الوصول إليه عبر الانترنت وبالتالي ستزداد الرغبات والآمال وستكون الطموحات كبيرة لأن ثقافة وطبيعة العمل ستختلف جذرياً.

وتطرق رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى المهارات التي يجب أن يزود بها الأطفال والقيم التي يجب أن يتربوا عليها مثل التعاطف والتركيز ليصبحوا أصحاب أداء أفضل في اقتصاد المستقبل خاصة وأننا وللمرة الأولى في تاريخنا كجنس بشري أصبحنا نحسب قيمة رأس المال البشري والذي يعتمد في تكوينه على ما يحصل عليه الأفراد من تربية وتعليم وهو ما لا تدركه دول كثيرة، علماً أن الدول التي حققت أفضل النتائج مثل دول شرق آسيا استثمرت بالعنصر البشري ما أدى لدعم زيادة نموها واستعرض جانباً من التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا السياق مثل سلطنة عمان والبيرو وفيتنام.