سيف بن زايد يلتقي وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة ووزير العدل النيوزلندي

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الإثنين، وفداً من الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في دبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية والجمعية الدولية لقادة الشرطة بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق بينهما وترسيخ علاقة الشراكة بمجالات التميز والريادة.

حضر اللقاء اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل النيوزلندي على هامش القمة العالمية للحكومات



التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الإثنين، اندرو ليتل وزير العدل النيوزلندي والوفد المرافق وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في دبي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

حضر اللقاء العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.